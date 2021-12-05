Израильтянин обвиняется в угрозе изнасилования Сары Нетаньяху

В Израиле в воскресенье, 5 декабря, мужчине предъявили обвинение в домогательствах: он в Twitter угрожал изнасиловать Сару Нетаньяху, жену бывшего премьер-министра и нынешнего лидера оппозиции, сообщает The Times of Israel.

Речь идет о 55-летнем Боазе Дрори и твитах, которые он опубликовал в 2019 году. В его постах «в презрительной и оскорбительной форме» обсуждалась тема привлекательности Сары Нетаньяху. В частности, он описывал половой акт, который бы совершил, будь он «столь патриотичным». В израильском законодательстве посты такого содержания подпадают под определение «сексуальных домогательств».

«В описанном сообщении подсудимый сексуально добивался Сары Нетаньяху, обращаясь к ней с презрением и таким образом, что унижает ее пол и сексуальность», — говорится в обвинительном заключении.