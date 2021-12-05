В Дубае на 50-м этаже здания Palm Tower открыли панорамный бассейн

В Дубае открыли панорамный бассейн Aura Skypool, который находится на высоте 200 м. Это самый высокий бассейн в мире с 360-градусным обзором, сообщает «Моя планета» со ссылкой на CNN.

Бассейн находится на 50-м этаже здания Palm Tower, которое совмещает функции отеля и жилого здания. Оттуда открывается потрясающий вид на Дубай.

Площадь Aura Skypool — 750 м2. На территории находится площадка с VIP-шезлонгами, а также бар, где подают коктейли и тапас. Утренний сеанс самый дешевый — искупаться можно за $46. Полный день в бассейне с доступом ко всей территории стоит $163.

Самый высокий в мире бассейн внутри здания также находится в Дубае — на 77-м (293 м) этаже курортного отеля Address Beach в районе Джумейра-Гейт.