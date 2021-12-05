Американец при попытке избавиться от змей сжег свой дом

Мужчина из американского штата Мэриленд дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей, сообщает Associated Press.

Отмечается, что возгорание началось в подвале: мужчина разложил там тлевший уголь, но положил его слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. В результате начался пожар, который уничтожил все строение.

Ущерб оценивается в $1 млн. О состоянии змей ничего не известно.

Специалисты отмечают, что с наступлением холодов змеи ищут места для укрытия и могут забраться в дом, если найдут щели.