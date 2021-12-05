В Японии сконструировали мопед для перевозки животных

Японская компания Rest Logic объявила о разработке проекта электрического мопеда, предназначенного для перевозки животных.

Компания объявила сбор средств на поддержку реализации проекта, названного Mopet. За две недели на сайте Makuake было собрано 10 млн йен ($87000), пишет «Моя планета».

На электробайке можно будет ездить вместе с маленькой или средней собакой — животное будет помещаться в специальном проветриваемом отсеке под сиденьем. Мопед оснастят функцией защиты от угона. Транспортное средство будет передвигаться с максимальной скоростью до 30 км/ч. Заряда аккумулятора хватит на 60 км. Кроме того, электромопед можно сложить.

Мопед можно заказать уже сейчас, производитель обещает доставить покупку не позднее мая 2022 года. Стоимость самой дешевой модели составляет 123370 йен ($1080).