Ельцин и Горбачев разругались после подписания Беловежских соглашений

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза» рассказал о ссоре Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которая произошла вскоре после подписания Беловежских соглашений о распаде СССР. Лента вышла на канале «Россия 1».

Назарбаев вспомнил, что Ельцин пригласил его посетить Беловежскую пущу и подписать документ, который констатировал распад Советского Союза. Политик указал, что он отказался от этого предложения. Вместо этого он приехал в Москву, где провел встречу с Горбачевым.

«Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: «Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?» Ельцин выскочил и говорит: «Вы что, допрос мне устраиваете?» — «Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте». — «Я не собираюсь вам отвечать», — вспомнил Назарбаев.

По словам бывшего лидера Казахстана, затем Горбачев сказал Ельцину, что еще пока остается президентом СССР. Ельцин согласился с этим, однако потом заявил, что он скоро будет сидеть в кресле Горбачева.

«Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах», — рассказал Назарбаев.