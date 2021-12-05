Врач Саакашвили: Психотропные препараты назначены после перенесенного им ковида



По словам лечащего врача бывшего президента Михеила Саакашвили Нино Гогоришвили, в 2020 году Саакашвили перенес в Covid, и из-за проблем со сном ему были назначены психотропные препараты. Врач сказала, что дозы лекарств, которые он принимал, были минимальными и допустимыми.

Об этом Гогоришвили рассказала журналистам в военном госпитале Гори, где сейчас Михеил Саакашвили проходит курс реабилитации после длительной голодовки, передает Грузия-онлайн.

Врач прокомментировала заявление руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани о том, что «Михеилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении давали психотропные препараты, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка».

«Что касается психотропных препаратов, то в 2020 году господин Михаил перенес Covid, у него были проблемы со сном, ему назначили определенные психотропные препараты. И в этом случае за основу были взяты препараты, которые он принимал. В последующий период лечения после наблюдения он претерпел трансформацию. Эта проблема со сном сохраняется и сегодня, но мы с ней справляемся.

Дозировка ни разу не была не превышена. Все дозы были минимальными, минимально допустимая доза. О высокой дозе ни разу не говорилось и он не принимал. Кроме того, добавлю, что если понадобится корректировка, приглашение другого специалиста, то мы сделаем и это. Если какой-то специалист имеет здравую мысль и может высказать нам свое мнение, но не с экрана телевизора, то приходите и поделитесь с нами. Мы это тоже обсудим, и если будет приемлемо, то учтем. Что касается препарата, то это конфиденциальная информация. Между Комиссией Мариам Джишкариани и Госкомиссией был достигнут компромисс, и теперь эти препараты прописываются на согласованной основе. Мнение всех комиссий учтено и согласовано. Заявления Джишкариани — это её мнение, а не наше», — сказала врач Михеила Саакашвили.