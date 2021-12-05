Военные перехватили 1,6 тонны кокаина у берегов Мексики



Мексиканские военные перехватили два катера с крупной партией кокаина в Тихом океане около побережья страны.

Об этом говорится в опубликованном сообщении министерства военно-морских сил.

В ходе досмотра катеров было обнаружено в общей сложности 1,6 тонны кокаина. Семь граждан Мексики, участвовавших в перевозке наркотиков, задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры.

Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, перевозку кокаина организовал один из мексиканских наркокартелей.