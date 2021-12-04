В Вене на протесты против обязательной вакцинации от ковида вышли десятки тысяч человек

Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации в Вене против ограничительных мер и обязательной вакцинации от нового коронавируса. Безопасность обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным полиции, число участников акций протеста составило более 40 тыс.

Всего в Вене заявлено почти 20 демонстраций. Основной митинг собрался в центре города у площади Хельденплац. Протестующие парализовали движение всего транспорта и намерены до вечера пройти маршем по улице Рингштрассе.

Демонстранты выступают за свободное решение граждан о вакцинации от коронавируса. Звучат лозунги за досрочные выборы в парламент на фоне громких правительственных перестановок за последние месяцы из-за смены руководства в правящей Австрийской народной партии. Протестующие также выступают против бургомистра Вены Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер.

В полиции сообщили о задержании нескольких человек и применении перцовых баллончиков в ответ на брошенные в стражей порядка петарды.