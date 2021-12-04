В Армении закрываются рестораны из-за оттока специалистов

Председатель Ассоциации ресторанов Армении Ашот Барсегян обеспокоен вопросом миграции молодых специалистов из-за создавшихся в стране проблем безопасности и социальной ситуации.

По его словам, Армению покинули 10-15 тысяч молодых специалистов – официантов, барменов, менеджеров, специалистов по гостиничному сервису и поваров, передает aysor.am.

«Люди открыто говорят, что уезжают из Армении из-за проблем безопасности в стране. В этом году уже закрылись около 200 хозяйствующих субъектов, за последний квартал закрылись три десятка ресторанов. Учитывая, что у нас есть 2500 ресторанов, речь идет о 10%. Если 10% объектов отрасли закрывается, то это уже большой сигнал, что в сфере что-то не так. Государство должно обратить внимание на это», — подчеркнул Ашот Барсегян.