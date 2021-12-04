Беларусь обвинила Украину в нарушении воздушной границы

Во время учений украинские пилоты нарушили границу с Беларусью, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Как утверждает белорусское ведомство, инцидент произошел в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Нарушение воздушного пространства зафиксировал Мозырский погранотряд.

По данным пограничников, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

Государственная пограничная служба Украины опровергает сообщения незаконном пересечении воздушным судном страны государственной границы с Беларусью. Об этом заявил в субботу спикер ведомства Андрей Демченко.

«Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали». — сказал он в комментарии агентству УНН.