Чавушоглу: Ряд стран ЕС и НАТО заинтересован в приобретении турецких беспилотников

Ряд государств Евросоюза и НАТО заинтересован в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции «Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности — 2021», которая проходит в Анталье.

«Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна — член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции», — приводит агентство Anadolu слова министра, который не стал уточнять, о каких странах идет речь. По словам Чавушоглу, турецкие беспилотники «изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы».