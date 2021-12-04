Саакашвили в тюрьме «пытали психотропными препаратами»

Руководитель грузинского Центра «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани заявил в эфире телеканала «Мтавари архи», что его коллеги из больницы в руставской тюрьме, куда попал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лечили его высокими дозами психотропных препаратов. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

«Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать, как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом», — сказал Джишкариани.

Он отметил, что грузинским властям, возможно, придется объяснить в Страсбургском суде почему Саакашвили без необходимости давали изменяющие сознание медикаменты. По его словам, у политика наблюдается посттравматическое расстройство, которое требует нескольких месяцев лечения, «но не в руставской тюрьме».