Турция назвала условия вывода своих войск из Ливии

Турция положительно отреагировала на требование межливийского военного комитета вывести из Ливии ее войска, но выдвинула условие одновременного вывода из страны всех иностранных наемников, передает РИА Новости со ссылкой на заявление члена ливийского военного комитета (5+5) генерал-лейтенант Фараджа ас-Сусаа.

«С турецкой стороной велись переговоры относительно выполнения решений Берлинской конференции, решения о прекращении огня и последующего вывода иностранных войск и наемников из Ливии», — сказал ас-Сусаа.

Он добавил, что в ходе переговоров объединенный военный комитет указал турецкой стороне на необходимость вывода наемников, поддерживающих обе стороны конфликта, в соответствии с планом, установленным комитетом для достижения национального суверенитета.

«Турция приветствовала эту просьбу, исходя из принципа национального суверенитета, который невозможно осуществить без согласованного и одновременного вывода иностранных военных», — отметил он.

Ас-Сусаа пояснил, что «военный комитет отправится в Москву с той же инициативой в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, поддерживающими решения совместного военного комитета, при условии, что одновременный вывод иностранных военных из Ливии будет идти под наблюдением международных и местных наблюдателей».

Ранее начальник Ливийской национальной армии по моральной подготовке Халед аль-Махджуб сообщил РИА Новости, что межливийский военный комитет (5+5) отправился несколько дней назад в Турцию, после чего его представители нанесут визит в Россию для обсуждения вывода наемников и иностранных сил с территории Ливии.

Спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш ранее заявил на заседании СБ ООН о возможном проведении консультаций совместного военного комитета «5+5» в Москве.

В Женеве в феврале начала работать совместная военная комиссия ливийских сторон, которая включает по пять высокопоставленных военнослужащих от Правительства национального единства (ПНЕ) и пять от ЛНА. В ходе переговоров удалось достичь договоренности о постоянном прекращении огня и открытии движения по главной транспортной артерии, которая практически связывает запад страны с востоком.