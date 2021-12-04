Китайский ровер заметил на Луне «таинственный дом»

Китайский лунный ровер «Юйту-2» прислал фотографии загадочного кубического объекта. Об этом сообщил космический журналист Эндрю Джонс в своем Twitter.

«У нас обновление от «Юйту-2» с обратной стороны Луны. На северном горизонте обнаружен неизвестный объект кубической формы, его назвали 神秘小屋, «загадочный дом». Следующие 3-4 лунных дня ровер будет подбираться поближе, чтобы выяснить, что это. Это точно не обелиск и не инопланетяне, но изучить все равно стоит. Иногда большие валуны выбрасываются импактными событиями, мы в ходе миссии «Чанъэ-4» уже видели подобные последствия», — пишет он.

В данный момент никакой дополнительной информации получить нельзя, так как «загадочный дом» виден слишком нечетко. Эта часть Луны испещрена ударными кратерами, так что происхождение валуна от удара астероида вполне вероятно.

Луноход «Юйту-2» сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии «Чанъэ-4», став первым луноходом на обратной стороне Луны. Недавно с его помощью ученые получили данные о составе лунной мантии.