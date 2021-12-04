Экс-глава Еврокомиссии Юнкер признался, что Меркель раздражала своей замедленной реакцией

Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер признался, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель его раздражала. Об этом он сказал в интервью газете Die Welt.

«Я не виню ее за проблемы Европы <…> однако меня иногда раздражало, что ей нужно так много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что происходит сейчас», – сказал экс-глава ЕК, имея ввиду разгар миграционного кризиса в 2015 году.

При этом Юнкер выразил уверенность в том, что Меркель оказалась в нужном месте и в нужный момент. Экс-глава ЕК добавил, что он будет скучать по Меркель, потому что она обладает редкой для Европы чертой — умением слушать и уделять равное внимание всем.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что новый канцлер Олаф Шольц будет избран перед тем, как и.о. обязанности канцлера Ангела Меркель сложит с себя соответствующие обязанности. Предварительно, это произойдет 8 декабря.

Ангела Меркель занимала должность канцлера Германии 16 лет — с 22 ноября 2005 года.