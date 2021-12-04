Bloomberg раскрыл число проданных Украине турецких беспилотников Bayraktar

Украина купила у Турции значительно больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, чем было объявлено. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в правительственных структурах Анкары.

По их данным, с 2019 года Киев приобрел у турецкой стороны «десятки» беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.

Как сообщили источники, что Украина заказала у Анкары еще несколько десятков беспилотников, которые сейчас находятся в стадии разработки.

Ранее начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сообщил, что Киев собирается наращивать число дронов Bayraktar.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине заявили, что не допускали никаких нарушений.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и использовано «именно для защиты» украинского государства.

О том же заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев действовал в интересах самообороны и ничего не нарушил, применив ударный беспилотник в Донбассе.