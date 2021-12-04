Байден заявил, что хочет провести «долгий разговор» с Путиным

Президент США Джо Байден сообщил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины. Он отвечал на вопросы журналистов перед тем, как отправиться в пятницу из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Главу государства попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

«Я не признаю ничью красную линию», — сказал Байден.

Он добавил, что надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор». «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал глава государства, коснувшись ситуации на российско-украинской границе. Он не указал возможных сроков и формата контактов с российским лидером.

Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.