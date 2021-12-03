Украина намерена приобрести американские ядерные реакторы

Украина в лице компании «Энергоатом» планирует приобрести в кредит у американской Westinghouse два уже изготовленных реактора для АЭС, которые остались у компании вследствие нереализованного проекта.

Об этом сообщило в пятницу украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается, что компания Westinghouse должна продать два комплекта оборудования реакторов АР-1000 до 2025 года. Планируется, что данные комплекты будут отправлены на Хмельницкую АЭС.

Издание также сообщает, что для сооружения энергоблоков в Украине по американским технологиям не хватит средств ни у Westinghouse, ни у «Энергоатома» вместе взятых, поэтому вероятнее всего придется привлекать кредитные средства.

22 ноября «Энергоатом» и Westinghouse подписали соглашение о реализации проекта по строительству двух энергоблоков на Хмельницкий АЭС. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявлял, что стоимость одного энергоблока составит около $5 млрд.

В настоящее время в Украине действуют четыре АЭС, на которых работают 15 энергоблоков советской разработки.