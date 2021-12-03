Сыну Каддафи разрешили участвовать в президентских выборах

Апелляционный суд в ливийском городе Сабха восстановил право участвовать в президентских выборах, которые состоятся в этой стране 24 декабря 2021 года, Саифа аль-Ислама Каддафи – сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом проинформировала Libya Herald.

Заседание суда откладывалось на неделю из-за вооруженных групп помешать рассмотрению дела. Издание пишет, что их идентифицировали как сторонников генерала Халифы Хафтара, который противостоит международно признанному правительству и подал документы на выборы в числе 98 человек.

Возможность провести заседание суда появилась в связи с международным давлением и подкреплением со стороны правительства Триполи.