Женщина отсудила у магазина $2 млн за обвинение в краже продуктов на $48

Жительница США отсудила у сети магазинов $2 млн за обвинение в краже, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на LADBible. Женщина уверяла, что заплатила за продукты, однако ей не поверили.

Лесли Нерс из штата Алабама в 2016 году пришла за покупками в супермаркет Walmart. Американка рассказала, что воспользовалась кассой самообслуживания, но в момент оплаты произошел сбой: деньги с карты списались, но чек не вышел.

На выходе Лесли попыталась объяснить ситуацию сотрудникам, но ей не поверили и обвинили в краже на общую сумму в $48. После этого Нерс пригрозили судебным разбирательством, если она не заплатит штраф $200.

Женщина, желая доказать свою невиновность, подала встречный иск. Лесли утверждала, что в магазине действует преступная сеть, которая обвиняет граждан в краже, а потом вымогает у них деньги. Судебной разбирательство затянулось, но в конце ноября был вынесен приговор.

По решению суда магазин должен заплатить Нерс $2 млн в качестве моральной компенсации, но представители Walmart заявили, что обжалуют приговор.

«Мы по-прежнему считаем, что наши сотрудники действовали надлежащим образом», — говорится в заявлении.