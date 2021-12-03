Блинкен рассчитывает на скорейший диалог Байдена с Путиным

Администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако последние действия РФ в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении», — сказал Блинкен на конференции Reuters NEXT (цитата по РИА Новости).

Говоря о своих ожиданиях относительно контактов между РФ и США на высшем уровне, он выразил уверенность, что лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден поговорят в очень скором будущем.