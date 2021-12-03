Немецкие эксперты обследовали кости тираннозавра и поставили диагноз

Специалисты из Германии идентифицировали заболевание кости в окаменелых остатках челюсти тираннозавра с помощью компьютерной томографии. Об этом исследовании рассказали на ежегодном собрании Американского общества радиологов, пишет «Газета.ру».

В 2010 году частный палеонтолог обнаружил на территории США один из самых полных скелетов тираннозавра. Остатки, которые датируются периодом 68 млн лет назад, получили имя «Тристан Отто» и, спустя некоторое время, оказались в берлинском Музее Естествознания.

Чарли Хэмм из университетской больницы «Шарите» и его коллеги обследовали нижнюю левую челюсть «Тристан Отто». В то время как предыдущие исследования окаменелостей в основном полагались на инвазивный отбор проб, сейчас ученые использовали двухэнергетическую компьютерную томографию, которая позволяет получить больше информации о составе тканей, чем обычный рентген.

В левой челюстной кости было обнаружено утолщение и образование на поверхности, доходившее до корня одного из зубов. Томограмма показала значительное накопление фтора в образовании, что говорит о пониженной плотности кости в этой области. Образование и скопление фтора позволили врачам поставить диагноз: опухолевый остеомиелит, инфекция костной ткани.

Ученые считают, что этот метод позволит лучше исследовать кости древних животных без их разрушения.