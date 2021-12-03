Новый канцлер Германии вступит в должность 8 декабря

Новый канцлер Олаф Шольц будет избран перед тем, как и.о. обязанности канцлера Ангела Меркель сложит с себя соответствующие обязанности, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на RP Online.

«Это канцлерство окончится, насколько это видится сегодня, с избранием нового канцлера Олафа Шольца, которое назначено на среду [8 декабря]. Тогда оно закончится. Тогда в Германии появится канцлер, никакого другого канцлера, теневого канцлера [не будет]. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», — объяснил пресс-секретарь кабмина.