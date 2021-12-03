В Мельбурне запретили лошадиные повозки

Власти австралийского города Мельбурн запретили горожанам передвижение на лошадиных повозках в черте города. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Уточняется, что такая норма была принята из опасений за здоровье лошадей в жаркие месяцы года (в Австралии — ноябрь-апрель. — Прим. ред.). Законодатели особо подчеркнули случаи дорожно-транспортных происшествий с конными повозками, которые учащаются зимой.

«Правительству ясно, что нас важно осознать, что речь идет о безопасности животных, и это имеет первостепенное значение в нашем сообществе», — сообщил изданию министр Ричард Уайн.