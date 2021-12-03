Турецкие силовики уничтожили трех террористов

В рамках 6-го этапа операции Eren в окрестностях района Оваджик восточной провинции Тунджели нейтрализованы три террориста PKK, погиб один сотрудник турецкой жандармерии. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил в Twitter.

Операция прошла в районе горного хребта Мерджан. Боевики нейтрализованы в пещерном укрытии. В ходе операции один террорист сложил оружие и сдался силам безопасности.

Министр отметил, что антитеррористическая операция продолжается.

Несмотря на усилия врачей, тяжело раненного в перестрелке с террористами сотрудника жандармерии спасти не удалось, написал Сойлу.

Глава ведомства выразил соболезнования семье, близким погибшего, а также жандармерии Турции.