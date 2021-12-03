Байден заразился простудой от своего внука

Президент США Джозеф Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день. У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда. Короче, это просто простуда», — сказал Байден журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.

В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслируют местные телеканалы, Байден очевидно хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.