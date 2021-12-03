Омикрон-штамм ковида уже проник на территорию 38 стран, сообщает ВОЗ

Омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила пятницу в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает ТАСС.

«Мы получили сообщения [о наличии омикрон-варианта] из 38 стран», — сказал она, пояснив, что речь идет о государствах, расположенных «во всех шести регионах» ВОЗ.

По словам эксперта, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. «Имеется предположение о более высокой заразности [штамма «омикрон»]», — сказала Керкхове. — Но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом «дельта», который по-прежнему доминирует в мире». Она отметила, что «омикрон» — последний по времени штамм, включенный ВОЗ в список «вариантов, вызывающих обеспокоенность», однако «будут и другие» штаммы в этом перечне, поскольку «чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей видоизменяться». В ВОЗ не исключают, что «омикрон» «может усугубить ситуацию» с заболеваемостью в Европе, где доминирует «дельта».

По словам Керкхове, поступила информация о том, что инфицирование омикрон-вариантом вызывает заболевания различной степени тяжести — «от легких до тяжелых». Кроме того, по данным из ЮАР, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в этой стране растет. В ВОЗ хотят выяснить, связано ли это «с любыми вирусами, циркулирующими среди населения», или же тяжелое заболевание, требующее госпитализации, вызывает омикрон-вариант.