Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует «вышвыривать» западных дипломатов в ответ на санкции, передает «БелТа».

«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — сказал он.

Лукашенко добавил, что из Минска не будут «никого вышвыривать».

«Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте — те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно», — пояснил он.

По словам президента, у дипломатов, которых объявят персонами нон-грата, будет время спокойно собраться и уехать из страны.