BioNTech обещает адаптировать свой препарат к омикрон-штамму коронавируса

Германская компания BioNTech, разработавшая вакцину от коронавируса вместе с американским партнером Pfizer, готова адаптировать свой препарат к омикрон-штамму коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом сообщил генеральный директор и соучредитель фармацевтической фирмы Угур Шахин.

По его словам, на создание новой вакцины при необходимости уйдет около 100 дней.

Шахин подчеркнул, что, согласно предварительным данным, «омикрон»-штаммом коронавируса «могут заразиться вакцинированные люди», но применяющиеся препараты способны защитить от тяжелого течения заболевания. «Мы ожидали появления подобного вируса в начале следующего года. Он пришел немного раньше», — сказал гендиректор BioNTech.