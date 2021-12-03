В США армяне протестовали против Пашиняна

Армянская молодежная федерация Западной Америки АРФ Дашнакцутюн организовала акцию протеста перед консульством Армении в Глендейле против режима Никола Пашиняна.

«Мы не можем и не будем поддерживать какое-либо правительство, которое сдает нашу исконную Родину, не ставит во главу угла возвращение наших пленных солдат. Мы не принимаем это как судьбу нашей Родины.

Мы будем продолжать сопротивляться, пока ценности мира и гармонии не укрепятся на наших границах. Это сопротивление», — говорится в сообщении, распространенном Армянской молодежной федерацией, которое цитирует News.am.