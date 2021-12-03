Григорян: Армения нуждается в диалоге с Турцией и Азербайджаном

Армения нуждается в диалоге с Турцией и Азербайджаном. Подобные контакты должны быть налажены без каких-либо посредников, в том числе России. Данную мысль в беседе с агентством «Анадолу» высказал председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, бывший депутат Национального собрания (парламент) от Армянского общенационального движения Степан Григорян.

Григорян прокомментировал итоги 44-дневной войны 2020 года и тему нормализации отношений в регионе.

По его мнению, после Второй Карабахской войны на Южном Кавказе сформировались условия для улучшения связей Турции и Армении.

«Армения проиграла войну и на данном этапе слаба. Правительство вынуждено идти на диалог с Турцией и Азербайджаном, но это должны быть переговоры без посредников, в том числе России. Процесс должен протекать не в многостороннем формате, а в двусторонней плоскости», — считает Григорян.

Эксперт не исключил, что Турция может стать альтернативой России в регионе.

«Турция — страна, проводящая взвешенную и предсказуемую политику. Вопрос не в том, нравится или нет внешнеполитический курс Анкары. Анкара преследует свои интересы и основывается на них при проведении серьезной политики», — отметил он.

Григорян назвал разумным предложение Турции и Азербайджана по открытию коридора в Зангезурском регионе. «Турция стремится наладить автомобильный и железнодорожный маршруты через Нахчыван (Азербайджан) в Армению в Азербайджан и далее на Центральную Азию. Таким образом, Анкара стремится сблизиться со странами, с которыми ее связывают общность истории, культуры и языка. Это вполне понятное желание. Мы не можем утверждать, что этот маршрут противоречит интересам самой Армении. Россия также поддерживает эту идею и оказывает давление на Ереван в этом направлении», — сказал армянский эксперт.

По его словам, недовольство в армянском общество вызывает сама терминология «коридора». Формируется представление о том, что этот маршрут будет находиться под контролем Турции и РФ. «Думаю, что Россия пытается манипулировать позицией сторон. Поэтому переговоры должны вестись без посредников», — полагает Григорян.

Он напомнил, что основной преградой на пути предыдущих переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, была именно Карабахская тематика. «Азербайджан на данный момент контролирует семь районов, а также часть Карабаха, в том числе Шушу и Гадрут. Сегодня у нас больше шансов на установление мира, чем раньше. Стороны могут вести переговоры без посредников», — подчеркнул эксперт.

Григорян отметил, что Москва и в период подписания армяно-турецких протоколов, выступала против нормализации отношений Еревана с Анкарой и Баку. «Ошибочные решения, принятые в то время, привели к тому, что безопасность и экономика Армении были полностью доверены России. А в ходе последней войны, Москва сказала нам: «Извините, но на данный момент наши интересы не предполагают вашей защиты». Мы были оставлены одни. Хотя вопреки позиции Запада, Армения выступала в поддержку России в ООН, Совете Европы и ОЭСР. Ну а Россия «поблагодарила» нас, отвернувшись в дни Карабахской войны. Россия не является надежным партнером для Армении. Турция намного более надежнее», — сказал эксперт.