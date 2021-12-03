Рождаемость в Китае достигла исторического минимума



По итогам 2020 года уровень рождаемости в Китае оказался самым низким за все время ведения статистики — с 1978 года. Как следует из ежегодного отчета Национального бюро статистики КНР, в прошлом году рождаемость упала до 8,52 ребенка на 1 тыс. человек, что ниже даже российских показателей — 9,8. Годом ранее этот показатель в Китае составлял 10,41.

Уровень смертности в стране уже несколько лет остается практически неизменным: чуть больше семи смертей на 1 тыс. человек. В результате естественный прирост населения по итогам года составил всего 1,45% — еще один антирекорд, притом что в предыдущие десять лет население Китая росло в среднем на 5,5% в год.

Кроме того, как сообщает статистическая служба страны, число браков также сократилось по итогам прошлого года, упав до самого низкого уровня за последние 17 лет: всего 8,14 млн зарегистрированных браков.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. По данным ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39,5 до 21,2. С начала 1980-х в КНР начала применяться политика «одна семья — один ребенок», которая ограничивала для большинства семей число детей. К 2007 году, по оценкам китайских чиновников, эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

От политики «одна семья — один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. Однако, как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. В мае 2018 года Bloomberg писал о планах властей Китая отменить все ограничения на число детей в семьях.

Темпы роста населения в Китае замедляются по социальным причинам. «Многие молодые пары в Китае не хотят иметь детей, потому что они не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование наряду с дорогим жильем», — поясняет агентство. Кроме того, в Китае фиксируется высокий уровень разводов. За первые три квартала 2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод — 3,1 млн.

Снижение рождаемости при росте продолжительности жизни приводит к старению населения и увеличению доли неработающих по отношению к занятым в экономике людям, указывают эксперты. Это может создать проблемы для властей Китая, поскольку они обещали гарантировать выплаты пенсий и качество здравоохранения несмотря на замедление темпов роста экономики.