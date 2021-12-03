Глава Россотрудничества: Cитуация с русским языком за рубежом настораживает



Россотрудничество с настороженностью следит за стихийными, а иногда и продуманными действиями против русского языка в странах проживания диаспоры, заявил глава агентства Евгений Примаков.

«Мы с настороженностью видим… иногда стихийный, а иногда очень продуманный процесс по сокращению присутствия русского языка в референтных странах, который… в некоторых странах в очной форме, в явной, в некоторых странах — в неявной, проводит правительство этих стран. Были эпизоды в этом году, которые встревожили наше агентство, на которые мы реагировали», — сказал он, выступая в Совете Федерации.