Маркл выиграла суд против британского издания Mail on Sunday

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри, выиграла суд против британской газеты Mail on Sunday, которую обвинила в раскрытии личного письма, сообщает телеканал CNN.

Суд в Великобритании отклонил апелляцию Associated Newspapers Limited, издателя Mail on Sunday. Газета раскрыла часть личного письма Маркл, обращенного к своему отцу, Томасу Маркл, написанному в августе 2018 года.

«Это содержание письма было личным, частным и не представляло законного общественного интереса. Воскресные статьи в «Mail» нарушили разумные ожидания герцогини о неприкосновенности частной жизни», — указано в решении суда.

В издательстве приговор назвали несправедливым.

«Мы твердо убеждены в том, что приговор следует выносить только на основе доказательств, проверенных в суде, а не на итоговой основе в сильно оспариваемом деле, даже до раскрытия документов», — указано в сообщении.