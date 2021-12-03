Президент Кыргызстана Жапаров заявил о готовности уйти в отставку



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о готовности уйти в отставку, если члены избирательных комиссий пожалуются на давление властей в ходе выборов.

Так Жапаров ответил на обвинения других киргизских политиков о том, что их голоса похитили. Об этом сообщает Sputnik.

«Слова некоторых политиков о том, что их голоса украдены, а бюллетени заменены в ночь после выборов — абсурд. Сейчас время, когда общество узнает о любом деле, даже если в нем участвовали всего три человека. Если глава ЦИК, специалисты или члены УИК скажут «власть давила на нас и мы украли голоса», я сразу же подам в отставку», — заявил президент.

28 ноября в стране прошли парламентские выборы. При автоматическом подсчете голосов в системе произошел сбой, из-за которого некоторые партии не признали итоги голосования. ЦИК страны заявила, что ошибка техническая и никак не повлияла на итоги голосования.

29 ноября у здания ЦИК прошел митинг. Демонстранты назвали выборы сфальсифицированными и потребовали проведения повторного голосования.