ВОЗ заявила об отсутствии данных о смертях из-за штамма «Омикрон»



Данных о случаях гибели из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» в настоящий момент нет. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в Ботсване и ЮАР новой разновидности коронавируса B.1.1.529 «Омикрон».

Ученые полагают, что новый штамм может быть более заразным, чем предыдущие, и проявлять устойчивость к антителам переболевших и вакцинированных людей.

Данных о случаях гибели из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» в настоящий момент нет. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

«Я еще не видел данных о смертях, связанных со штаммом «Омикрон». Но мы собираем все свидетельства, и их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей», — сказал он на брифинге.

Линдмайер отметил, что вскоре информации будет больше, и выразил надежду, что смертей при этом больше не станет. Более точные данные об «Омикроне» появятся через несколько недель. Пока речь идет только о том, что он заразнее предыдущих штаммов.