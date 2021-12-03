В Чехии предотвратили покушение на главу правительства



Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил, что на него хотел напасть противник ужесточения мер против распространения коронавирусной инфекции.

По словам Бабиша, злоумышленник пришел в канцелярию чешского правительства с ножом и пистолетом. Полиция предотвратила покушение и задержала его.

Бабиш рассказал о попытке покушения во время брифинга, отвечая на поступивший из соцсетей вопрос. Молодой человек с использованием нецензурных выражений поинтересовался у премьера, когда в республике прекратят ужесточать ограничения. В противном случае, заявил он, люди вскоре начнут убивать членов правительства.

«Конечно, люди нам угрожают, также, как угрожаете вы. Один такой парень приходил сюда вчера и хотел напасть на меня, у него были с собой нож и пистолет. Такое тоже происходит»,— отреагировал Бабиш. В качестве доказательства своих слов он показал фото оружия, которое отобрали у злоумышленника.

Премьер уточнил, что полиция задержала подозрительного мужчину на проходной канцелярии. Официальный представитель правительства Чехии Яна Адамцова пояснила, что он привлек внимание из-за своего «подозрительного и агрессивного поведения».

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил инцидент. Он отметил, что пока не может сказать, пришел мужчина с настоящим оружием или принес муляжи. «Мы знаем о нем, мы задокументировали случай, и пражская полиция проверяет его», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский.