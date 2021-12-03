В Турции прошли испытания отечественной корабельной артиллерийской установки



В Турции успешно испытали отечественную 76/62 –миллиметровую корабельную артиллерийскую установку.

За тестовыми испытаниями наблюдали министр национальной обороны Турции генерал Хулуси Акар, глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал, командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакъюз и замглавы Минобороны Мухсин Дере, передает «Анадолу».

Испытания прошли на полигоне Карапынар в провинции Конья.

Акар отметил, что ведомство, с одной стороны, продолжает подготовку и обучение квалифицированного военного персонала, с другой — прилагаются усилия к снижению импортозависимости Турции в оборонной промышленности, активно продолжается разработка отечественного оружия и техники.

По словам министра, благодаря патронажу, поощрению, поддержке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и предоставленным им возможностям, импортозависимость Турции в сфере ОПК снизилась до 20 процентов.

«Мы продолжим и впредь делать все необходимое для защиты суверенитета, независимости Турции, во имя обеспечения интересов, прав и безопасности 84-миллионного населения страны»,- подчеркнул Акар.

Глава ведомства напомнил, что в прошлом имели место случаи, когда Турция не получала вооружения, поставки которого оплачивала.

В этой связи разработка и производство отечественного оружия для Турции не выбор, а необходимость, подчеркнул Акар.

Министр привлек внимание к трудностям, с которыми Анкара сталкивается до сих пор в вопросе обеспечения и поставки военного оборудования из дружественных и союзных стран.

По словам Акара, некоторые поставки осуществляют с запозданием, хоть это и делается в прикрытом виде.

«На запросы не отвечают, или работы намеренно замедляются. То есть Турция сталкивается с серьезными ограничениями. Поэтому разработку и производство отечественного вооружения следует осуществлять с той же самоотдачей, какую демонстрируют в операциях вооруженные силы Турции, готовые порой расплатиться за благополучие страны собственной жизнью», — подчеркнул министр.

Анкара в недавнем прошлом была вынуждена импортировать даже пехотные винтовки, а уже сегодня турецкий оборонпром полностью обеспечивает силы безопасности и армию собственным легким вооружением, сказал Акар.

Турция производит собственную бронетехнику, вертолеты, разведывательные и ударные БПЛА, корабли, гаубицы «Шторм», продолжил министр.

«Активно работаем над тем, чтобы производить еще больший ассортимент оборонной продукции. Полны решимости. То, чего мы добились до сих пор, является важным доказательством того, что в будущем сможем еще большее», — добавил Акар.