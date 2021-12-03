В Армении уровень бедности вырос на 27%

Уровень бедности в Армении вырос в 2020 году на 0,6%, достигнув 27%, согласно данным Статслужбы. Примечательно, что повысился уровень верхней черты бедности, передает Sputnik Армении.

Это люди, чей доход выше $1,5 в день, но не доходит даже до минимальной зарплаты ($140 в месяц).

В сельских местностях бедного населения больше. В Армении выделяют 3 основные группы:

В категорию «крайняя бедность» входят лица, чей ежемесячный доход не превышает 23 828 драмов ($50). Это 0,7% от общего числа, что ниже показателя 2019 года (1,4%). Эта часть населения просто недоедает.

Нижняя черта бедности. В эту категорию входят лица, чей ежемесячный доход не превышает 35 324 драмов (около $75).

Верхняя черта бедности -лица, чей ежемесячный доход не превышает 53 641 драмов ($110).

Согласно Национальной статистической службе, минимальная продовольственная корзина в Армении составляет 35 983 драма, минимальная потребительская корзина – 66 568 драмов (в расчете на месяц). Минимальная зарплата в Армении 68 000 драмов ($141).