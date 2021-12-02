США отказали Израилю в прекращении переговоров с Ираном

Американская администрация фактически отвергла призыв израильского руководства свернуть переговоры с Ираном по ядерной сделке, передает ТАСС.

«Каждая страна, включая, конечно, нашего друга — Израиль, — имеет право на собственную точку зрения. Наш взгляд заключается в том, что дипломатический путь вперед, продолжение использования возможностей для дипломатических дискуссий в целях обеспечения большего доступа [к ядерной программе Ирана], возвращения к обоюдному полному соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) продолжает быть правильным путем вперед», — заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отвечала на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который несколькими часами ранее призвал к немедленному прекращению консультаций с Ираном, так как Тегеран, по его мнению, применяет «ядерный шантаж» в качестве переговорной тактики.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице состоялись в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.