Навальный заплатил штраф за то, что оклеветал ветерана войны

Политик Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей, назначенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Уголовное дело возбудили после того, как Навальный назвал «продажными холуями» и «предателями» героев агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором снялся 94-летний Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.

В феврале 2021 года мировой судья приговорила Навального к штрафу 850 тысяч рублей. Политик своей вины не признал. Апелляция на приговор была отклонена судом. Позже на оппозиционера дополнительно завели дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, председательствовавшей на процессе о клевете на Игнатенко.

В настоящее время Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. Политику предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.