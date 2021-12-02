Эрдоган: Турция делает ставку на укрепление мощи ВМС

Корабельная артиллерийская установка отечественного производства, оснащенная турецкой электронной системой управления огнем, усилит позиции военно-морских сил Турции.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам программы разработки систем морской артиллерии, реализуемой под началом Корпорации механической и химической промышленности (МКЕ) Турции.

Глава государства выразил надежду на успех огневых испытаний новых систем, подчеркнув, что корабельная артиллерия является важным компонентом морской мощи каждой страны, в особенности в периоды конфликтов. «Наша страна, в частности в последний период столкнулась с серьезными вызовами в вопросе приобретения оборонной продукции. Это касается как цены, так и сроков поставок. Задействованы официальные эмбарго и негласные ограничения», — сказал президент (цитата по «Анадолу»).

Эрдоган отметил, что в рамках инициатив, направленных на минимизацию зависимости от импорта оборонной продукции, ОПК Турции около года назад включил в перечень разработок корабельную артиллерию. Турция стремится полностью устранить зависимость от закупок комплексов корабельной артиллерии», — сказал президент.

Эрдоган назвал проект разработки корабельной артиллерийской установки очередным успешным проявлением сотрудничества государственного и частного оборонных секторов.

«Благодаря совместным усилиям Главного управления машиностроения, химической промышленности Турции, оборонных верфей и компаний İğrek Makine, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN Teknoloji, наша страна добилась серьезных успехов. Работы проводились под патронажем Министерства промышленности и технологий Турции, что позволило создать артиллерийскую установку для нужд ВМС в рекордно сжатый срок — 12 месяцев», — отметил Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция входит в число немногих стран, которым по силу производить подобные виды вооружения.

«Дальность поражения корабельной пушки — 16 км. Наш флот стал сильнее благодаря новому вооружению, которое может производить 80 выстрелов в минуту в 5 различных режимах стрельбы», — подчеркнул президент.