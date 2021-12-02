Вагит Алекперов продаёт свою суперяхту

В Сети появилась информация о том, что российский олигарх Вагит Алекперов продаёт суперяхту Galactica Super Nova 2016 года выпуска. Это судно по праву считается шедевром кораблестроения. Оно удостоилось множества престижных наград, в том числе за дизайн экстерьера и военно-морскую архитектуру.

О продаже величественного судна Galactica Super Nova, которое, предположительно, принадлежит Вагиту Алекперову сообщило издание autoevolution.com. Корабль, превосходящий самые смелые ожидания, был построен на голландской верфи Heesen Yachts, которая, по данным западных СМИ, также принадлежит владельцу яхты и совладельцу «Лукойла». Galactica Super Nova – самое красивое судно, представленное на яхтенном рынке на данный момент.

Длина Galactica Super Nova – 70 метров. В 2021 году это судно вошло в десятку самых активных и преодолело расстояние в 11900 морских миль (почти 22039 км). Корабль ходил по Средиземному морю, Атлантическому океану и водам Карибского моря.

Galactica Super Nova была построена всего за 41 месяц. Её предполагаемая стоимость – 105 млн долларов. В год выпуска на Monaco Yacht Show корабль получил две награды – «Лучший экстерьер» и «Лучшая новая суперъяхта». В 2017 году судно победило в категории Полуводоизмещающие моторные яхты длиной 50 м и более». Эта суперяхта – самая большая алюминиевая яхта в мире. Она обладает дальностью хода в 4 000 морских миль и развивает скорость 30 узлов (55,5 км/ч), что делает её самой быстрой в своей категории.

Облик величественного корабля разработал Эспен Ойно на основе базового проекта голландской верфи. На Galactica Super Nova великое множество жилых зон, несколько баров и лаундж-зон на трёх гостевых палубах. Имеются 6-метровый бассейн со стеклянным дном, водопад и хрустальный лифт. На борт суперяхта может взять 12 пассажиров, которых обслуживает экипаж из 16 человек. На палубе есть вертолётная площадка, которую можно превратить в уличный кинотеатр с эффектом присутствия или танцпол. Площадь палубных пространств составляет 357 квадратных метров.

Купить яхту Galactica Super Nova можно за 85 миллионов долларов или 75 миллионов евро – кому как больше нравится.