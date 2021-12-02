Байрамов напомнил Армении о судьбе тысяч пропавших азербайджанцев

«Армения до сих пор не выполнила свои обязательства относительно местонахождения около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов, когда начались вооруженные столкновения».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе выступления на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Он отметил, что выполнение этих обязательств важно для заживления ран прошлого конфликта.

Министр отметил, что с освобождением азербайджанских территорий от оккупации были восстановлены справедливость и порядок вместо «реальности», созданной Арменией силовым путем в нарушение международного права, и в результате между двумя странами стал доступен мир.