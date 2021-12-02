Керимов обвинил армян в вывозе артефактов из Худавенгского монастыря

«При выходе из Кяльбаджара Армения незаконно вывезла из Худавенгского монастыря ряд историко-религиозных артефактов, в том числе 2 фрески, иконы, относящиеся к 13-му веку».

Об этом сообщил АПА министр культуры Анар Керимов.

Он отметил, что это противоречит нормам международного права и международным конвенциям, в частности, является грубым нарушением Конвенции ЮНЕСКО 1970 года: «Поэтому в этой связи мы написали письмо в ЮНЕСКО сразу после того, как в прошлом году армяне покинули Кяльбаджар. В письме мы конкретно указали, что сняты фрески со стен, вывезены иконы. Интересно, что и сами армяне не скрывали этого. Это неуважение к международному праву. Мы указали это в письме, адресованном ЮНЕСКО. Но, к сожалению, от ЮНЕСКО не последовало никакой реакции. Мы не получили ответа на обращение в связи с технической миссией, переговоры продолжаются уже целый год. Мы хотим, чтобы эта миссия состоялась, но реакции нет. Нет и ответа на письмо о Худавенгском монастыре. Это связано с рядом причин. К ним относятся двойные стандарты ЮНЕСКО, то, что эта организация подпала под влияние армянского лобби и другие причины. Но мы не получили какой-то реальной реакции на наши обращения».