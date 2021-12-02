Армения не предоставила Азербайджану все карты минных полей, заявил Байрамов

Армения не предоставила Азербайджану все карты минных полей, освобожденных от оккупации территорий.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Это значительно тормозит процесс разминирования и восстановления, а также представляет серьезный барьер для возвращения бывших вынужденных переселенцев свои родные края», — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что на данный момент Азербайджан входит в число наиболее заминиронных стран в мире.

«С момента подписания трехстороннего заявления несколько сотен граждан Азербайджана, в том числе мирных лиц и журналистов, были убиты или серьезно пострадали в результате взрыва мин, заложенных Арменией», — отметил министр.

Он добавил, что дополнительное давление должно быть оказано на Армению, чтобы та предоставила все карты минных полей.