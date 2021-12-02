Армяне похитили из Шушинского музея ковер возрастом 350 лет

15 февраля 2021 года в Национальном архитектурном музее-институте имени Александра Таманяна в Ереване открылась выставка ковров, незаконно вывезенных из Шушинского музея ковра 1 ноября 2020 года.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в «Отчете о присвоении Арменией принадлежащего азербайджанцам историко-культурного наследия».

В отчете указано, что из музея украдено 160 ковров, но 71 из них демонстрировались на выставке. Возраст самого древнего ковра, украденного армянами из Шушинского музея ковра, составляет 350 лет.