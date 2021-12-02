В Китае разрабатывают вакцину от штамма коронавируса «омикрон»



Китай ведет работы по исследованию и разработке вакцины против омикрон-варианта коронавируса.

Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

«Китайские вакцины доказали свою эффективность против основных штаммов коронавируса, при этом мы ведем активную работу по разработке вакцины против штамма «омикрон», чтобы быть готовыми ее применить в случае необходимости», — приводит телеканал слова главы центра научно-технического развития комитета Чжэн Чжунвэя.

Он также отметил, что о новом штамме пока известно крайне мало, однако, по предварительным оценкам, он обладает более высокой способностью к распространению, чем штамм «дельта».