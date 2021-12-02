Спецслужбы Турции задержали и доставили в страну двух террористов PKK



В результате операции спецслужб Турции в страну доставлены террорист PKK Первин Арслан и телохранитель одного из главарей боевиков — Дурана Калкана — Эмрах Адыгюзель.

Согласно информации, полученной из источников безопасности, Эмрах Адыгюзель вступил в ряды террористической организации в 2012 году и начал действовать в сельских районах на севере Ирака, передает «Анадолу».

Было установлено, что Адыгюзель в течение двух лет был телохранителем у одного из главарей террористов Дурана Калкана под кодовым именем Аббас, а также осуществлял террористическую деятельность в таких иракских районах, как Гара, Синджар и Хакурк.

При этом в районе Синджар террорист отвечал за разведку. Установлено, что в 2020 году РКК направила Адыгюзеля в Иран и что он вошел в число влиятельных лиц организации в этой стране.

Между тем боевик Первин Арслан вступил в ряды РКК в 2014 году. Террорист осуществлял террористическую деятельность в районе Метина на севере Ирака и на севере Сирии.

Выяснилось, что террорист принимал участие в атаках, диверсиях и убийствах, а в 2019 году был направлен в Иран для осуществления террористической деятельности организации.