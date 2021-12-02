Лукашенко анонсировал российско-белорусские военные учения на границе с Украиной



Белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы договорились с президентом (РФ Владимиром) Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — отметил белорусский лидер.

Он также не исключил увеличения численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тыс. служащих, еще на 5 тыс. человек при необходимости. «У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам „прикрывать“ юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить», — указал Лукашенко.